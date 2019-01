© foto di Federico Gaetano

Ultime dalla redazione di Sky per quanto riguarda il mercato della Fiorentina: Corvino avrebbe provato a intavolare un discorso per Nicolas Acevedo, mediano uruguaiano classe '99, all'occorrenza impiegabile anche come centrale difensivo, in forza in patia al Liverpool di Montevideo e attualmente impegnato al Sub20. Si tratta tuttavia di una operazione decisamente più fattibile in ottica estiva, visto che non ci sono i tempi tecnici per una operazione così complicata in queste ultime 29 ore di mercato invernale.