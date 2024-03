Fiorentina, partitella con la Primavera al Viola Park: sabato al Franchi arriva il Milan

Continua la preparazione della Fiorentina in vista della sfida di sabato sera al Franchi con il Milan. Come fa sapere il club gigliato, la squadra di Italiano al Viola Park ha concluso la seduta odierna con una partitella ed esercitazioni a tema in compagnia della Primavera di Galloppa, che sarà impegnata sabato allo stadio Curva Fiesole del Viola Park contro l'Atalanta.

Di seguito le immagini della seduta riportate dai canali social della Fiorentina?