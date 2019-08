Fiorentina, pazza idea Ribery: nuovi contatti nelle ultime ore

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riporta Sky Sport la Fiorentina sta facendo un tentativo per Franck Ribery. Il giocatore francese si è svincolato dal Bayern Monaco e nelle scorse settimane era già stato accostato ai viola, ma adesso sembrerebbe esserci un ritorno di fiamma della società gigliata. Attese novità a breve con l'esterno sinistro che entra prepotentemente nel mirino del club di Commisso. Più difficili invece le piste che portano a Suso e Balotelli, soprattutto per i costi delle operazioni. La Fiorentina vuole però regalare un nome nuovo per il reparto offensivo a Montella.