Fiorentina, per la corsia mancina occhi su Ken Sema dell'Udinese

La Fiorentina guarda in casa Udinese per rinforzare la corsia sinistra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club viola sta infatti pensando a Ken Sema, esterno mancino che ha fatto molto bene in questa stagione e per le prossime settimane sono previsti contatti tra le parti.