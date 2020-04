Fiorentina, per Nainggolan ipotesi prestito con obbligo di riscatto. Kumbulla la chiave dell'affare

Radja Nainggolan è entrato a margine dei discorsi tra Inter e Fiorentina per il riscatto del difensore brasiliano Dalbert: questo è il dettaglio riportato quest'oggi dal quotidiano La Nazione. I nerazzurri avrebbero offerto il giocatore belga ai viola per la necessità di monetizzare: i venti milioni chiesti sarebbero alla portata della Fiorentina, e da qui l’idea di un prestito per un anno con riscatto obbligatorio. In più, i nerazzurri potrebbero accordare ai gigliati ulteriori sconti per i due giocatori qualora rinunciassero a Marash Kumbulla, forte obiettivo dell'Inter per la difesa. Non si sarebbe invece parlato, per il momento, della questione Federico Chiesa.