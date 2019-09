Fiorentina, Pezzella: "L'Atalanta ha sofferto, contro di noi sarà arrabbiata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"I risultati della Fiorentina non sono quelli che aspettavamo, la partita contro il Genova credo si stata la più brutta in assoluto". Così il capitano viola, German Pezzella, che ai microfoni di Radio CRC ha detto anche la sua sul duello a distanza tra Juventus e Napoli: "Sono due grandissime squadre, ma ad oggi è impossibile dire quale delle due sia più forte. Il Napoli in Champions è stato grandissimo, ha giocato una partita magnifica. Il Liverpool non è una squadra facile, il Napoli ha saputo tenergli testa fino all'ultimo secondo. Per qualsiasi squadra non è semplice giocare al San Paolo".

Sull'Atalanta, prossima avversaria della Fiorentina in campionato: "Ieri ha sofferto un po', ma è una squadra forte. Sono arrabbiati e domenica prossima vorranno sfruttare questi sentimenti, ma noi vogliamo prendere la prima vittoria".