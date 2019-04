© foto di Insidefoto/Image Sport

Il difensore della Fiorentina German Pezzella ha così analizzato in mixed zone la sconfitta casalinga contro il Frosinone: "Oggi abbiamo fatto una prestazione non all’altezza di quanto può dare questa squadra. Siamo tutti arrabbiati perché è da tempo che non vinciamo: noi lavoriamo tutti i giorni per fare il meglio. Una gara così ci fa arrabbiare - riporta Firenzeviola.it - è una cosa dura per noi: adesso dobbiamo lavorare bene per arrivare pronti al Bologna. I fischi? I tifosi li fanno perché hanno sentimento per la squadra: adesso dobbiamo lavorare per regalare una gioia a tutti loro. Il pensiero dell’Atalanta? Non si può pensar solo a questa: dobbiamo arrivare a testa bassa e mettere tutto lì in campo ma noi pensiamo fare buone prove anche nelle altre partite. Pioli e il rapporto con la società? Lo scambio tra lui e la proprietà non ha fatto bene allo spogliatoio: sicuramente quando non si vince si dice che il primo responsabile sia l’allenatore. Noi siamo quelli che scendiamo in campo e dobbiamo pensare a fare bene".