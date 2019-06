© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan ha come prossimo obiettivo per il centrocampo Jordan Veretout ma i 25 milioni che la Fiorentina chiede per il francese sono troppi per le casse del club di via Aldo Rossi. I rossoneri proveranno a trattare, anche perché i viola vogliono cedere il giocatore e lo stesso calciatore ha espresso la sua volontà di lasciare Firenze in estate.

Occhio a Cutrone - Attenzione però a Patrick Cutrone: Vincenzo Montella stima molto l'attaccante e potrebbe finire negli argomenti di discussione delle due società, anche perché la sua cessione farebbe fare al Milan una plusvalenza completa.