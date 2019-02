Fiorentina, Pioli: "Chiesa continua a crescere. Nessuno sa il suo futuro"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di oggi, a due giorni dalla sfida contro la SPAL, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato anche di Federico Chiesa che domani sarà capitano, vista l'assenza di German Pezzella per infortunio: "Questa situazione lo farà crescere, l'anno scorso non era pronto, adesso sì. Sono convinto che Federico prenderà questa situazione con grande responsabilità. È cresciuto tanto negli atteggiamenti e credo che darà il massimo anche per aiutare la squadra. Come ho detto prima sta crescendo tanto, l'ho sempre visto concentrato e sereno e può reggere tranquillamente queste voci. Nessuno può prevedere il futuro ma al momento sono sicuro che stia pensando solo a giocare".