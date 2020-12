Fiorentina, Pradè: "Rifiutata offerta della Roma per Vlahovic. Mercato? Ora penso al campo"

vedi letture

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a RTV 38 di Dusan Vlahovic e Franck Ribery: "La Roma e un club inglese avevano fatto offerte importanti per Dusan, ma l'abbiamo rifiutate. Poi è ovvio che tutti noi pensiamo a migliorare la squadra. Franck ha avuto problemi alla caviglia, ha avuto delle ripercussioni sui flessori e non ha mai ancora giocato al 100%. Lui è un passionale, ti deve dare amore, ci manca la nostra gente e lo stadio pieno. Nel bene e nel male, nel calore e nella contestazione. Lunedì noi giochiamo una partita di vita o di morte, mi dispiace dire sfida-salvezza perché è la decima giornata, ma la cronaca dice questo. Lunedì sarebbe stata una bolgia, alla fine della partita non lo so. Ma all'inizio ci sarebbe stata una grandissima bolgia. Il primo a sentire addosso questo senso di depressione sono io".

Com'è la situazione legata a Pedro?

"C'è un diritto di acquisto del Flamengo che scade il 30 dicembre. Se i brasiliani in futuro vorranno venderlo, noi abbiamo un diritto di pareggiare l'offerta per riportarlo da noi. Pedro ha il Brasile dentro, in quel contesto rende di più. Noi lo seguiamo settimanalmente, abbiamo persone che ci dicono cosa sta facendo settimana per settimana. I gol là contano certamente: se uno segna in Terza Categoria poi segna sempre".

A gennaio prenderete un attaccante?

"Ora devo pensare al campo, non si parla di rinnovi di contratto o di mercato. Io vorrei sapere chi muove delle punte a gennaio".