Fiorentina presenta il centro sportivo, Barone: "Realizzato un sogno"

© foto di Federico De Luca

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato ai canali tematici della Fiorentina a margine della conferenza stampa sul centro sportivo. Questo quello che ha detto: "Direi che oggi è veramente una giornata storica per la Fiorentina, Bagno a Ripoli e tutta la città di Firenze. Avere unc entro sportivo incluso settore giovanile, femminile e prima squadra sarà uno dei primi nel campionato italiano, ma forse anche in Europa. Abbiamo realizzato un sogno per tutti noi, ma in particolare per Rocco Commisso. Ci abbiamo lavorato tutti i giorni, in particolare con lo studio di Marco Casamonti, e sono orgoglioso di far parte ogni giorno di questo lavoro. La visione è quella di essere una famiglia e quindi tutti dobbiamo essere nella stessa casa dai dipendenti e lo staff che fanno il lavoro giornaliero per portare avanti la parte amministrativa, la parte di contabilità, della comunicazione, del marketing e tutta la nostra visione. Poi ovviamente c'è la parte sportiva, sul maschile e femminile, tante volte ci sono degli scambi di giocatori che devono giocare nell'Under 16 essendo nell'Under 15 e quella è una cosa importante. Anche la parte dello staff, dello scouting, essere tutti nello stesso ufficio, di poter utilizzare la totalità dello staff: è la nostra visione e piano piano ci stiamo arrivando. Un ringraziamento? Anche oggi ho avuto l'arrivo di mia moglie e tutti i miei quattro figli: vorrei ringraziare loro per l'opportunità che mi danno. Per noi è un momento molto importante, un sogno per la tifoseria".