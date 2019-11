© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo le cinque reti prese a Cagliari, nella peggiore prestazione della stagione per la Fiorentina, il tecnico viola, Vincenzo Montella, è salito sul banco degli imputati e anche se per il momento dalla società gigliata filtra la notizia secondo la quale l'allenatore non sarebbe in discussione nella giornata di oggi, in un locale nel centro storico di Firenze, c'è stato un primo approccio tra la dirigenza gigliata e Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it la questione non è affatto semplice, visto il contratto ancora in essere tra lo stesso Spalletti e l'Inter e le cifre molto alte dell'eventuale contratto ma in caso di esonero di Montella la società è pronta a fare l'investimento, per invertire la rotta di queste ultime settimane.