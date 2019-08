Primo gol viola per Franck Ribery. Il francese ha segnato in allenamento, sotto gli occhi della dirigenza viola al gran completo, ha trovato la rete con un bel destro al volo dal limite dell'area di rigore.

🇮🇹 Primo goal in allenamento in maglia viola per @FranckRibery

🇺🇸 Franck Ribéry’s first training goal with the Viola shirt#QuestaÉFirenze#ForzaViola pic.twitter.com/9mbQpWVVlX

