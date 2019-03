© foto di Federico Gaetano

Come ricorda il QS-La Nazione, il riscatto di Luis Muriel da parte della Fiorentina è praticamente definito. I numeri dell'affare sono chiari: 15 i milioni che la Fiorentina verserà al Siviglia e contratto a Muriel di quattro anni. Il tutto sarà formalizzato nelle settimane precedenti la fine del campionato. Discorso completamente diverso per Pjaca: non ci sarà il riscatto e la Fiorentina chiuderà il rapporto con il croato (che di fatto ha già chiuso la stagione dopo la rottura del crociato) il prossimo 30 giugno.