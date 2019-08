Fiorentina, proposto Luan del Gremio: c'è il gradimento del giocatore

© foto di Imago/Image Sport

Pedro Guilherme è un'idea che la Fiorentina sta valutando in caso di addio di Giovanni Simeone, da giorni in uscita e nel mirino del Cagliari. Ma gli occhi viola in Brasile si sono posati anche su un altro giocatore che potrebbe ricoprire diversi ruoli in attacco e che fa della tecnica e del dribbling le sue armi migliori, ovvero Luan del Gremio (nome completo Luan Guilherme de Jesus). Il giocatore è stato proposto a Pradè negli ultimi giorni, con il ds gigliato che ha preso in considerazione questa possibilità conoscendo il brasiliano da diverso tempo. La Fiorentina resta una delle squadre più conosciute in Brasile e lo stesso calciatore avrebbe espresso grande gradimento per l'ipotesi che porta alla squadra di Montella. L'ostacolo principale è quello relativo al passaporto extracomunitario, anche se i viola hanno ancora uno slot da poter riempire da qui a fine mercato. La clausola sul suo contratto ha un valore di 14,5 milioni di euro, ma il Gremio potrebbe discutere la sua cessione anche per un'offerta di circa 10 milioni di euro. A riportarlo è Firenzeviola.it.