Fiorentina, Pulgar il freddo: undici rigori consecutivi segnati in Serie A

Con i due gol segnati su calcio di rigore contro il Parma, Erick Pulgar ha messo in fila 11 penalty siglati di seguito in Serie A dopo l'unico errore in carriera arrivato il 6 di gennaio del 2018 nella partita del Bologna contro il Torino. Un vero e proprio cecchino che anche in questa stagione è riuscito a mettere 6 rigori su 6 alle spalle degli avversari viola dopo i cinque siglati precedentemente con gli emiliani.