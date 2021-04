Fiorentina, quale tecnico? L'ex dirigente Ripa: "So per certo che Conceicao verrebbe"

vedi letture

Quale sarà il futuro allenatore della Fiorentina? Ne ha parlato quest'oggi ai microfoni di 'Lady Radio' Roberto Ripa, l'ex team manager della squadra viola che ha lanciato la suggestione Sergio Conceição per la panchina della Fiorentina: "Si è parlato molto di nomi altisonanti, ma penso che siano voli pindarici. Prima bisogna concludere nella maniera corretta l'adeguamento di Vlahovic, sul quale costruire qualcosa di importante facendo innamorare Vlahovic e gli altri del progetto. La società deve fare in modo che i giocatori vogliano restare e così al momento non è. Ci vuole una visione, che può essere nel giro di un paio d'anni tornare in Europa. Allora si prende un allenatore che faccia divertire i tifosi, a Firenze è necessario. Poi si fa chiarezza sul budget degli anni a venire, così da essere il più trasparenti possibile. A me ad esempio piace molto Conceicao del Porto che stasera gioca in Champions. E io so per certo che a lui piacerebbe molto venire in una piazza come Firenze".