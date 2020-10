Fiorentina, Quarta: "Serie A campionato molto tattico. Mi auguro di vincere contro la Juventus"

Intervenuto al sito ufficiale della Fiorentina, il nuovo difensore viola Lucas Martinez Quarta parla così del campionato italiano e della sfida con la Juventus:

"Ho parlato con i mie compagni di nazionale. Ho avuto la conferma di quanto mi hanno detto: è un calcio molto tattico, ne sono rimasto sorpreso. È un'occasione per me per crescere e migliorare".

Pezzella ti avrà sicuramente raccontato dell'importanza della sfida con la Juventus. Sogni già la possibilità di marcare da vicino un giocatore come Cristiano Ronaldo?

"Sì, Pezzella mi ha parlato della rivalità con la Juventus. Sarà molto bello affrontare una squadra come la Juve, sarà una bella partita e mi auguro di poterla vincere. Il sogno di tutti è marcare grandi giocatori, in serie A ci sono tanti campioni, non solo Cristiano Ronaldo: parlo di Lukaku, Ibrahimovic, ma anche Zapata".

