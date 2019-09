© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ieri sera la Fiorentina, o meglio quello che ne rimane al netto dei partenti per le rispettive nazionali, ha disputato un'amichevole contro il Perugia, dalla quale però Vincenzo Montella con ogni probabilità potrà trarre poco e nulla per quanto riguarda gli assetti e gli spostamenti tattici. Sul punto di vista delle individualità, però, l'allenatore viola ha già visto qualcosa di interessante. Ha un nome ed un cognome: Franck Ribery. Inutile ricordare l'entusiasmo suscitato dal francese ex Bayern a Firenze, e nella serata di ieri al Franchi si è notata anche una certa intesa con Boateng. Anche l'ultimo arrivato si è messo in mostra, quel Rachid Ghezzal prelevato nelle ultime ore dal Leicester e "fratello d'arte" che contro gli umbri ha fatto intravedere buone giocate, andando anche vicino al gol. Non è molto, ma intanto Montella può accontentarsi di questo.