Fiorentina, Ribery l'arma in più per convincere Mandzukic e Gotze a sposare il progetto viola

Franck Ribery continua a stupire. Lo scrive Tuttosport, raccontando il ritorno del campione francese a Firenze una settimana prima dell'inizio del ritiro. FR7 è pronto e già in forma dopo gli allenamenti portati avanti anche in vacanza con la famiglia. E chissà che non riesca anche a convincere due suoi ex compagni al Bayern a venire con lui nella Fiorentina. Mario Mandzukic e Mario Goetze sono senza contratto e Ribery potrebbe essere il tramite per portarli in viola in vista della prossima stagione.