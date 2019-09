Fiorentina, Ribery si scalda per la Juve: può partire dal 1'

© foto di Federico De Luca

Franck Ribery scalda i motori in vista della ripresa del campionato, quando la Fiorentina sarà impegnata nella sfida del Franchi contro la Juventus in programma per sabato alle ore 15. Secondo quanto riportato da Tuttosport Vincenzo Montella potrebbe mandare in campo il francese dal 1', visto che durante la sosta si è allenato molto bene e ha quasi raggiunto il top della condizione.

Pedro migliora - L'ultimo acquisto viola del mercato per quel che riguarda l'attacco, sta invece forzando nei suoi allenamenti personalizzati, per convincere Montella a portarlo in panchina.