Fiorentina, Ribery: "Zidane un maestro. Voglio aiutare i giovani"

© foto di Federico De Luca

Franck Ribery, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera nella quale ha parlato dei suoi primi mesi a Firenze e della sua voglia di essere ancora protagonista. Il francese ha spiegato che dopo la sconfitta contro il Genoa alla seconda giornata si è allenato fino alle 4.30 di notte per sfogarsi. Il messaggio che vuole mandare ai compagni è quello di provare a vincere sempre. Spazio poi anche a ciò che gli ha insegnato Zinedine Zidane, suo compagno in Nazionale anche ai Mondiali 2006: "Da lui ho capito come si comporta un vero campione, adesso lo voglio trasmettere ai giovani".

Parole poi anche per i suoi compagni e per ciò che gli sta dando la Fiorentina: "Parlo molto anche fuori dal campo, mi piace perché tutti mi ascoltano e prendono esempio da me. Commisso e Joe Barone sono persone sincere, non false. Con un grande cuore, gente vera. Anche io sono un uomo vero".