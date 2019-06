Fiorentina, salta il faccia a faccia Commisso-Chiesa. La Juve attende

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il caso Chiesa ha tutti gli ingredienti per diventare uno dei tormentoni dell’estate. Infatti, l’atteso faccia a faccia tra il giocatore e il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ieri non c’è stato. E difficilmente - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ci sarà oggi. Chiesa ha già staccato la spina deciso a godersi i suoi ventuno giorni di vacanza. Lui non ha cambiato idea, vuole andare a giocare subito per scudetto e Champions. E la Juventus è l’opzione migliore, tanto più dopo l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri.

La Juve prepara l'assalto - La Juve, nel frattempo, sta preparando l’ultimo assalto. Nel caso in cui mister Rocco lasciasse aperto uno spiraglio. Oltre ai 50-60 milioni in contanti il club bianconero potrebbe aggiungere il cartellino di Spinazzola, un giocatore che farebbe molto comodo a una Fiorentina, alla ricerca di un terzino. Intanto è probabile un contatto tra il padre di Chiesa e i manager di Commisso, per cercare di fare chiarezza.