Fiorentina, sfida alla capolista Milan. Corriere Fiorentino titola: "Al Diavolo la paura"

"Niente paura". E' questo il titolo che il Corriere Fiorentino piazza in prima pagina in merito al big match che attende la Fiorentina sul campo del Milan. "Al Diavolo la paura", è il gioco di parole scelto per aprire le pagine sportive, evidenziando come torneranno Ribery e Borja Valero per battere la capolista del campionato.