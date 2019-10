© foto di Federico De Luca

L'attaccante gigliato Riccardo Sottil, intervenuto nella zona mista del Rigamonti, ha commentato lo 0-0 col Brescia. Questo quanto raccolto da FirenzeViola.it: "Abbiamo dimostrato che la Fiorentina c'è, facendo il nostro gioco e avendo occasioni fino all'ultimo. L'azione di Castrovilli non l'ho vista bene, sembra che sia rimbalzata la palla su Vlahovic. Sono attimi...".

Rimpianti?

"È normale che un calciatore voglia giocare di più ma sono contento di aver dato il mio contributo".

Mio ruolo?

"Il mister mi sta provando a tutta fascia da un mesetto, è il mio habitat".

Squadra?

"Siamo soddisfatti, si sta vedendo una bella Fiorentina".

Lazio?

"Sarà un big match, dobbiamo puntare a vincere per fare un salto ulteriore in classifica. Prepareremo questa partita per vincere".