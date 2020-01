Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani con la SPAL, in programma alle 15.00 al Franchi di Firenze. Prima chiamata per Cutrone, assente Pedro.

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Eysseric, Pulgar, Zurkowski.

Attaccanti: Boateng, Chiesa, Cutrone, Ghezzal, Sottil, Vlahovic.