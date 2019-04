© foto di Giacomo Morini

Come scrive stamani la Repubblica, Marco Benassi è praticamente l'unico centrocampista viola sicuro (assieme a Bryan Dabo) di rimanere in riva all'Arno. Dietro l'angolo, però, c'è sempre l'Inter per un motivo fondamentale: essendo Benassi cresciuto nelle giovanili nerazzurre, andrebbe a occupare un posto nella lista Uefa della squadra di Spalletti senza toglierne uno ai big. Stesso discorso varrebbe per Cristiano Biraghi, al quale il club milanese sembra anche più interessato. Tutto rimandato all'estate.