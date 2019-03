© foto di Federico Gaetano

Pietro Terracciano questa sera difenderà la porta della Fiorentina per la seconda volta, di fila. Il portiere in prestito dall'Empoli ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida in casa del Cagliari: "Ci aspetta una partita molto complicata in un ambiente complicato come Cagliari. Ci faremo trovare preparati per fare punti. Davanti hanno qualità e c'è tutto da temere ma dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi, siamo una squadra importante. Europa? Certo che ci crediamo, è un obiettivo prefissato dall'inizio".