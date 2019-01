Fiorentina, Thereau rifiuta anche il Frosinone

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo aver detto no al Cagliari, è arrivato un altro rifiuto da parte di Cyril Thereau. L'attaccante francese infatti, come riporta il Corriere dello Sport, ha detto no anche al Frosinone, club che si era interessato a lui nelle ultime ore. La punta, nonostante lo scarso impiego da parte di Pioli, non vuole partire.