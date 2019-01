© foto di Insidefoto/Image Sport

Quale futuro per Cyril Thereau? Come riporta Tuttosport in edicola questa mattina, l'attaccante francese della Fiorentina negli ultimi giorni ha rifiutato le offerte di Cagliari e Frosinone. Resta l'opzione Empoli, con il possibile scambio con Di Lorenzo. La punta viola valuta l'opzione Empoli, evidentemente quella che lo soddisfa di più dal punto di vista logistico.