Fiorentina, torna di moda il nome di Berge per il centrocampo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Archiviata la partita di Napoli, per la Fiorentina è tempo di pensare anche al calciomercato. Il Corriere dello Sport fa il punto sul centrocampo, dove la società viola cerca qualcuno da aggiungere al pacchetto in mediana. Detto che Duncan e Meitè restano obiettivi difficili da raggiungere viste le richieste di Sassuolo e Torino, è tornato in auge il nome di Sander Berge, centrocampista norvegese sul quale già in passato la Fiorentina ha mostrato interesse. Il problema è legato al costo del cartellino, molto alto. Un altro nome che suggerisce il quotidiano è quello di Geoffrey Kondogbia, ex Inter oggi al Valencia.