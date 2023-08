Il Burnley è senza dubbio uno dei club più attivi della finestra estiva del mercato. La società inglese ha messo a segno un altro importante colpo: Vincent Kompany avrà a disposizione anche Sander Berge, centrocampista norvegese classe 1998. L'ex Genk lascia lo Sheffield United dopo tre anni e mezzo e firma un contratto fino al 30 giugno 2027.

Berge ha dichiarato: “Ho sentito molte cose positive su questo club e ho visto cosa è stato fatto la scorsa stagione. C'è un grande progetto in costruzione, è un bell'ambiente, pieno di giovani giocatori di talento provenienti da tutto il mondo, quindi penso solo che sia la soluzione perfetta per me. Il club ha grandi ambizioni, ha fatto diversi acquisti e tutto si adatta perfettamente a quello che sto cercando".

Nato a Baerum, Berge ha iniziato la sua carriera in Norvegia all'Asker SK giocando in terza e seconda divisione prima di passare al Valerenga, squadra di massima serie, nel 2015.

Il 25enne ha trascorso due stagioni con la squadra di Oslo prima di passare al Genk. L'imponente centrocampista ha giocato 113 partite con il Genk e ha vinto la Supercoppa belga nel 2019. Poi, nel gennaio del 2020, si è trasferito in Inghilterra.

Berge ha collezionato 109 presenze con lo United in quattro stagioni, segnando 15 gol durante la sua permanenza al Bramall Lane.

Ha esordito in nazionale maggiore nel 2017 contro l'Irlanda del Nord e ha collezionato 36 presenze.

We've bolstered our squad with the addition of Norwegian international Sander Berge from Sheffield United for an undisclosed fee 💪

The central midfielder has penned a four-year contract at Turf Moor and becomes Vincent Kompany’s eighth new summer signing 📝

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 9, 2023