Fiorentina, torna di moda Karamoh: Firenze piazza gradita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nome di Yann Karamoh è finito spesso nel mirino della Fiorentina. Già due estati fa, prima dell'arrivo del francese Valentin Eysseric, il classe '98 era stato spesso accostato ai viola per poi però finire all'Inter. Negli ultimi giorni il nome dell'ivoriano, adesso in prestito al Bordeaux, è stato nuovamente avvicinato alla Fiorentina e a molte altre squadre europee. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it per Karamoh la Fiorentina sarebbe una piazza più che gradita e ottima per la sua crescita sia fisica che umana. Sicuramente ancora è presto per dare inizio alle trattative ma il discorso si aprirà, con ogni probabilità, questa estate. Parlare di Karamoh-Fiorentina, quindi, non è certamente fantacalcio.