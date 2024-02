Ufficiale Karamoh saluta il Torino: l'ex Inter passa al Montpellier in prestito con diritto

Dopo solo una stagione e mezzo, Yann Karamoh lascia il Torino. Il classe '98, che in passato ha vestito anche la maglia dell'Inter, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fino a giugno al Montpellier, club che milita in Ligue 1, dopo aver raccolto 34 presenze (31 in Serie A e 3 in Coppa Italia) con i granata, segnando 5 gol (4 in campionato e uno in Coppa Italia). Di seguito il comunicato:

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Montpellier Hérault Sport Club, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024 con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yann Karamoh. Il Torino saluta Yann con un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale".