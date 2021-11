Fiorentina, Torreira: "Vicino alla forma ideale. Rapporto col gol? Non buono, ma ci sto lavorando"

vedi letture

Lucas Torreira, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola spiegando le proprie sensazioni dopo il ritorno in Italia dal'Arsenal: “Mi sento molto bene, sinceramente. Sto prendendo la forma che volevo, che avevo un po’ perso nell’ultimo periodo, in cui non ho avuto tempo per prepararmi e giocare. Gioco di più, è importante prendere fiducia e sentirla da mister, staff e compagni. La partita con lo Spezia è stata spettacolare, venivamo da una sconfitta immeritata con la Lazio dopo una gran partita. Emozionante l’applauso dei tifosi, li ringrazio”.

Si vede come regista?

“Sì, l’ho sempre fatto, sia a tre che a due”.

Che rapporto ha coi gol?

“Per ora non molto buono, però ci siamo.. L’ultima partita ci sono andato vicino, anche per come ci fa giocare il mister, con pressing alto anche dai centrocampisti, stiamo sempre alti. L’importante però è aiutare la squadra recuperando palla, magari con un assist. Continuo a lavorare perché so che questo gol arriverà”.

Ora arriva la Juventus.

“Ci stiamo preparando bene, abbiamo una settimana lunga dopo aver giocato ogni tre giorni. Sappiamo cosa vuole il mister e come gioca la Juventus. Non sono in un ottimo momento ma in Champions hanno vinto, dobbiamo avere la cattiveria giusta e dare la vita nei novanta minuti”.