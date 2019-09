© foto di Giacomo Morini

Potrebbe essere Remi Oudin l'ultimo rinforzo offensivo in programma per la Fiorentina. Secondo L'Equipe, il centrocampista offensivo del Reims è in contatto con la Fiorentina, che segue il calciatore da diverse settimana. Nonostante non sia arrivata ancora una proposta scritta sul tavolo dei francesi, la trattativa sarebbe piuttosto avanzata e, non appena sarà trovato l'accordo tra i due club, non ci saranno problemi a chiudere tutto con l'entourage del calciatore, con il quale - sottolinea il quotidiano - ci sarebbe già una bozza di intesa per un quadriennale.