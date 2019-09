Fiorentina, Venuti a un passo dal rinnovo: le cifre dell'accordo fino al 2023

© foto di Giacomo Morini

Lorenzo Venuti-Fiorentina: un rapporto che è destinato a proseguire. Dopo aver convinto Montella a tenerlo in rosa quest'estate, come raccolto da FirenzeViola.it il giocatore classe '95 si appresta a rinnovare con la società viola fino al 2023 e percepirà uno stipendio da 350mila euro a stagione più bonus. Piccolo passo in avanti rispetto ai 300mila euro con scadenza 2021 del contratto attuale.