Fiorentina, Venuti: "Che emozione sentire per la prima volta il pubblico gridare il mio nome"

Il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha risposto alle domande dei tifosi sul canale ufficiale del club: "Sto bene, fortunatamente in questo mese e mezzo non ho avuto grandi problemi. Sto cercando di sfruttare nel miglior modo possibile il tempo a mia disposizione. Il ritorno in maglia viola? Sembrerà un po' banale ma la cosa che mi ha emozionato di questo ritorno a casa è stata la prima giornata contro il Napoli, l'esordio quando eravamo nel sottopassaggio, lo speaker leggeva la formazione e il pubblico ha gridato il mio nome. E' stata un'emozione indescrivibile. Tutti mi hanno aiutato a diventare quello che sono adesso. I tre più importanti sono stati Baroni, De Zerbi e Liverani che credo mi abbiano dato veramente un qualcosa in più pre crescere e migliorare".