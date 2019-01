Fonte: Andrea Giannattasio

Muriel - foto Firenzeviola.it

Secondo giorno in viola per il colpo invernale della Fiorentina Luis Muriel: questa mattina il neo attaccante viola - acquistato dal Siviglia in prestito con diritto di riscatto - ha iniziato le classiche visite mediche di rito che gli permetteranno di essere tesserato ufficialmente per il club di Viale Fanti. Il colombiano si è presentato attorno alla 8:45 presso il reparto di medicina sportiva di Careggi per la prima tranche di test fisici ed atletici.

In calce all'articolo le foto di Firenzeviola.it con l'arrivo del giocatore: