Fiorentina, Zurkowski: "I viola mi volevano subito ma è meglio aspettare"

Il nuovo acquisto della Fiorentina Szymon Żurkowski ha parlato a Sport.pl del suo futuro club. Ecco le sue parole riportate da FirenzeViola.it: "Ho avuto diverse offerte da Genoa, Cagliari, Bordeaux, ma mi sono concentrato sulla Fiorentina. Quando sono volato a Firenze, uno dei capi del club ha detto: forse non ci conosci bene, ma sappiamo tutto di te. Questo mi ha convinto più di ogni altra cosa". Il polacco ha poi continuato: "Se sarà difficile giocare fino a giugno sapendo già di trasferirmi a Firenze? Fino alla fine del campionato avrò la testa solamente a fare bene qua, poi penserò alla Fiorentina. Siamo tutti d'accordo sul fatto che continuerò qui e inizierò in estate con la maglia viola, anche se la Fiorentina mi voleva già a gennaio il mio procuratore ha deciso quello che era meglio per tutte le parti. Mi fido di lui e non mi sono preoccupato dei dettagli del trasferimento, ho accettato da subito la proposta appena saputo quanto mi hanno seguito e voluto. Non sono ancora al top. Ho bisogno di lavorare su alcune cose, imparare la lingua. Voglio arrivare il più pronto possibile. Non ho ancora incontrato i compagni di squadra, ma penso che la società sia all'altezza sia come centro sportivo che strutture anche se lo stadio è un po' vecchio. Chiesa? Saremo compagni dopo l'Europeo, prima saremo avversari".