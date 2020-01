© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Szymon Zurkowski è in uscita dalla Fiorentina. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it il centrocampista polacco è pronto ad andare all'Empoli in prestito fino al termine della stagione. Le parti sono in contatto già dall'inizio di questo mercato, ma il nuovo allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, non aveva dato ancora il via libera all'operazione volendo prima conoscere e vedere di persona il ragazzo. Il classe '97 rimarrà dunque in Toscana, ma il suo trasferimento alla squadra allenata da Muzzi pare ormai cosa fatta. I viola hanno ormai deciso di darlo in prestito per 6 mesi con la possibilità di estenderlo fino a 18 mesi qualora le cose dovessero andare bene. Adesso, sembra essere solo questione di tempo per l'annuncio ufficiale.