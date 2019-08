© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente Flamengo per Mario Balotelli. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club brasiliano ha deciso di chiudere le trattative per portare in Brasile l'attaccante italiano. Questo il comunicato del club:

Il Flamengo, Mario Balotelli ed i suoi rappresentanti, hanno deciso di comune accordo, dopo due giorni di cordiali incontri a Montecarlo, di chiudere in data odierna (15/08) le trattative per il possibile ingaggio dell'atleta".