Floccari, il castiga-Juve: "A 16 anni volevo smettere. Ora ci devo pensare"

Dal basso, per segnare alla Juve. Quella di Buffon, Nedved e Del Piero, quella di CR7, Dybala e Chiellini. Sergio Floccari, attaccante della SPAL, si racconta a La Gazzetta dello Sport: "Una volta, ero a Treviso ed avevo 16 anni, mi sono detto: se l’anno prossimo gioco ancora in Promozione, beh, torno a Vibo, a casa. L’ho detto a mio padre, ex comandante dei vigili, e lui: 'Ma che torni a fare?'. E anche questo mi ha dato più forza".

Sull'ultima partita contro la Juve.

"È stato detto tutto sulla squadra schierata da Allegri: intanto la Spal aveva già battuto Roma e Lazio, quindi è in un momento che fa certe prestazioni; poi, credo che certi discorsi possano essere di poco rispetto per chi c’era e penso che guardare gli altri non vada bene. L’ho imparato vivendolo".

L'anno prossimo si dice che farà il dirigente della SPAL.

"Vediamo. Fino a dicembre due microfratture al piede mi facevano pensare di mollare a fine anno. Basta, dicevo, evidentemente è ora. Poi da gennaio mi sono ripreso. E quindi ci devo pensare: se smettere oppure no. Se diventare allenatore oppure no. E a salvezza acquisita, spero, se ne parla anche meglio".