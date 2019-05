FLOP 20 TMW - Il Chievo ne piazza sei. Simeone, la grande delusione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito la Flop 20 della Serie A edizione 2018-19 fra i giocatori che abbiano preso voto in almeno 20 occasioni. Inevitabile il dominio del ChievoVerona, retrocesso da tempo e protagonista sin da subito di una stagione no. Luca Rossettini suo malgrado si prende il primo posto: stagione no per il difensore, arrivato in prestito a Verona in questa stagione e di fatto accantonato poco dopo il girone d'andata. Clamoroso secondo posto per Giovanni Simeone: l'argentino è stato protagonista di una clamorosa involuzione nonostante avesse goduto della fiducia di Stefano Pioli e Vincenzo Montella che non hanno quasi mai messo in discussione il suo ruolo in squadra. Per lui 36 presenze, quasi tutte al di sotto della sufficienza. Radovanovic e Veseli completano il podio con il centrocampista serbo che ha vissuto due mezze stagioni da dimenticare fra Chievo e Genoa e il difensore dell'Empoli naufragato in Serie B all'ultima giornata.

5,57 ROSSETTINI (ChievoVerona)

5,59 SIMEONE (Fiorentina)

5,59 RADOVANOVIC (Genoa)

5,59 VESELI (Empoli)

5,60 PEREIRA (Genoa)

5,61 RIGONI (ChievoVerona)

5,63 SANDRO (Genoa)

5,63 CAPUANO (Frosinone)

5,64 BARBA (ChievoVerona)

5,64 GOLDANIGA (Frosinone)

5,65 MEGGIORINI (ChievoVerona)

5,65 STEPINSKI (ChievoVerona)

5,66 EDIMILSON (Fiorentina)

5,67 ZAMPANO (Frosinone)

5,68 BERESZYNSKI (Sampdoria)

5,68 MIRALLAS (Fiorentina)

5,69 ZUKANOVIC (Genoa)

5,69 IONITA (Cagliari)

5,69 BRADARIC (Cagliari)

5,70 PINAMONTI (Frosinone)