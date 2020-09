Florenzi al PSG, anche per tenersi stretto l'azzurro: l'Europeo si conquista in Francia

Se fosse stato Euro2020, non ci sarebbe stato alcun dubbio. Perché Alessandro Florenzi è stato un punto fermo dell'Italia di Roberto Mancini, uno dei dieci giocatori più utilizzati dall'attuale ct nella sua avventura in azzurro. La concorrenza, però, si fa sentire: D'Ambrosio e Di Lorenzo in prima fila, ma anche i vari Zappacosta, Piccini, De Sciglio. Tutti da tenere dietro, verso Euro2021.

L'Europeo si conquista in Francia. Uno dei tanti figli de Roma destinato a lasciare la Capitale, Florenzi è prossimo a trasferirsi al Paris Saint-Germain, dove approderà in prestito con diritto di riscatto. Da titolare, dettaglio da non sottovalutare, si giocherà ancora una volta la maglia azzurra e soprattutto un posto fisso nell'undici di partenza del Mancio. A oggi, non ci sono dubbi. Con una stagione da protagonista all'ombra della Tour Eiffel, ce ne saranno anche meno.