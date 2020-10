Florenzi, che impatto in Francia: 2 reti in 5 partite e 6.80 di media voto. Numeri da Europei

Cinque partite giocate, due reti segnate. E prestazioni super. L'impatto di Alessandro Florenzi in Ligue 1 è stato devastante. Il suo trasferimento al Paris Saint-Germain è stato il classico fulmine al ciel sereno: l'esterno, reduce dalla parentesi non indimenticabile al Valencia, non avrebbe avuto il posto garantito alla Roma nell'anno che porterà agli Europei e ha avuto l'opportunità di giocarsi le sue carte con la maglia dei vice-campioni d'Europa. Ambientamento migliore non ci poteva essere per il terzino, la cui fortuna è quella di avere avuto la stima di Thomas Tuchel, che non ha esitato a lanciarlo dal 1' appena dopo il suo sbarco in Francia. E non in una partita qualsiasi, bensì il Clasico contro l'OM. Di quella partita, persa per 0-1, ci si ricordano le tante espulsioni ma anche un inizio promettente dell'esterno, nonostante la sconfitta del PSG. Prestazioni che hanno continuato ad essere di alto livello, fino al gol da applausi contro l'Angers, bissato dal tuffo di testa a Nimes. 6.80 è la media voto dopo cinque partite: numeri che se dovessero essere conquistati lo porterebbero direttamente nei 23 di Mancini per giugno 2021.

Queste le pagelle di Tuttomercatoweb in questo inizio di stagione francese:

PSG-Marsiglia: 7 - Un debutto lampo che ricorda - per tempistiche - quello di Sneijder nel derby di Milano. Con le dovute proporzioni, anche lui impiega ben poco a strappare i primi applausi convinti del Parco dei Principi. Grande precisione dei lob, non si fa turbare dall'ammonizione subitanea e forse un po' eccessiva. Non si fatica a credere che desiderasse comunque un esordio migliore.

Nizza-PSG: 6 - Meglio in fase offensiva che difensiva. Kamara, soprattutto nel primo tempo, lo mette in difficoltà. Un paio di belle discese e cross interessanti.

Reims-PSG: 6.5 - La cosa certa è che non farà rimpiangere il belga Meunier, un motorino lungo la corsia di destra. Soprattutto nel secondo tempo è una spina nel fianco per la difesa del Reims.

PSG-Angers 6-1 - 7: Sblocca il risultato con una magia. Dietro concede qualcosa

Nimes-PSG 0-4 - 7.5 Ricopre un paio di ruoli, terzino destro prima e mezzala poi, realizzando, dopo due pali colpiti, la rete del raddoppio.