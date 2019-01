FOCUS TMW - Anno solare 2018, la Top e Flop 20 della Serie A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arkadiusz Milik miglior giocatore del 2018 secondo i voti di Tuttomercatoweb. Sono stati presi in considerazione solamente i giocatori che hanno militato per tutto l'anno solare in Serie A, per cui niente protagonisti di questa stagione come Cristiano Ronaldo, fino a giugno al Real Madrid, o di quella passata come Rafinha, tornato in estate al Barcellona. Il polacco del Napoli, quando impiegato, ha sempre garantito prestazioni oltre la sufficienza e tanti gol. Battuto in volata Ciro Immobile, capocannoniere dello scorso campionato mentre è sorprendente il terzo posto di Manuel Lazzari, ormai pronto al grande salto. E c'è anche la contro-classifica, dove la maglia nera va a Fares della SPAL, ma fino a giugno all'Hellas Verona.

TOP 20

6,48 MILIK (Napoli)

6,41 IMMOBILE (Lazio)

6,40 LAZZARI (SPAL)

6,39 CHIELLINI (Juventus)

6,37 DOUGLAS COSTA (Juventus)

6,37 IAGO FALQUE (Torino)

6,36 LUIS ALBERTO (Lazio)

6,36 INSIGNE (Napoli)

6,35 QUAGLIARELLA (Sampdoria)

6,31 DE VRIJ (Lazio-Inter)

6,31 ILICIC (Atalanta)

6,31 ICARDI (Inter)

6,30 ALLAN (Napoli)

6,30 BROZOVIC (Inter)

6,29 ZAPATA (Sampdoria-Atalanta)

6,29 SUSO (Milan)

6,28 CANCELO (Inter-Juventus)

6,27 KOULIBALY (Napoli)

6,26 LUCAS LEIVA (Lazio)

6,24 POLITANO (Sassuolo-Inter)

FLOP 20

5,51 FARES (Hellas Verona-SPAL)

5,58 PULGAR (Bologna)

5,60 ROGERIO (Sassuolo)

5,61 BARAK (Udinese)

5,63 DZEMAILI (Bologna)

5,64 FALCINELLI (Fiorentina-Bologna)

5,65 ZAMPANO (Udinese-Frosinone)

5,66 SAU (Cagliari)

5,67 IONITA (Cagliari)

5,67 HELANDER (Bologna)

5,68 CAPUANO (Crotone-Frosinone)

5,71 CACCIATORE (ChievoVerona)

5,72 SAMIR (Udinese)

5,72 GOLDANIGA (Sassuolo-Frosinone)

5,72 ROSSETTINI (Genoa-ChievoVerona)

5,73 FELIPE (SPAL)

5,74 RADOVANOVIC (ChievoVerona)

5,74 MURRU (Sampdoria)

5,74 FERRARI (Sampdoria-Sassuolo)

5,74 MANDRAGORA (Crotone-Udinese)