FOCUS TMW - Casting panchina: tutte le versioni della Juve del futuro

Continua l'attesa per l'erede di Massimiliano Allegri. La Juventus ha le idee chiare, assicura Fabio Paratici, che ieri ha incontrato a Milano l'intermediario che potrebbe portare in Italia l'allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino. Gli scenari sono ancora tanti e tutti aperti, dal tecnico degli Spurs al sogno Pep Guardiola. E dal nome del prossimo allenatore dipenderà tantissimo del mercato che la Vecchia Signora condurrà in estate. Su TMW abbiamo provato a ipotizzare quale fisionomia potrebbe assumere la squadra campione d'Italia a seconda del suo prossimo allenatore. Più ipotesi che piste concrete di mercato, studiando la carriera dei vari tecnici e le sue possibili idee tattiche. Di seguito trovate i link a tutti gli articoli in cui abbiamo provato a immaginare quale sarà il futuro dei bianconeri.

