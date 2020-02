vedi letture

focus Chi sta meglio? Così le 20 squadre di Serie A negli ultimi 10 turni

Di seguito i punti conquistati dalle 20 squadre di Serie A nelle ultime dieci giornate di campionato. Vola la Lazio, l'unica squadra imbattuta in questo lasso di tempo: otto vittorie e due pareggi. Rispetto ai biancocelesti, la Juve ha conquistato cinque punti in meno ed è seconda in questa speciale classifica, davanti ad Atalanta e Milan. Solo quinta l'Inter, domenica sera sconfitta nel big match dell'Olimpico.

Da questa speciale classifica emerge il momento di crisi del Cagliari: 4 pareggi e 6 sconfitte negli ultimi dieci turni. Di seguito il dato squadra per squadra.

Lazio 26 punti conquistati nelle ultime 10 gare di campionato

Juventus 21

Atalanta 20

Milan 18

Inter 17

Hellas Verona 17

Bologna 17

Parma 17

Sassuolo 14

Napoli 13

Fiorentina 12

Udinese 12

Genoa 12

Roma 11

Lecce 11

Sampdoria 11

Torino 10

Brescia 6

SPAL 6

Cagliari 4