Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione del Bologna

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - Il Bologna non ha calciatori per cui sfruttare l'opportunità di essere acquistati, ma solamente due obblighi. Il primo è quello di Sebastian Breza, portiere canadese arrivato a gennaio dal Potenza. L'altro è Musa Barrow, attaccante prelevato dall'Atalanta a inizio anno solare e che stava facendo benissimo prima della situazione Coronavirus. Anche il suo riscatto è già fissato, fra l'altro al 30 giugno 2021: bisognerà capire come valutare e come recepire le prossime indicazioni della FIFA per quel che riguarda il prolungamento automatico del contratto.

I RIENTRI - Il primo sarà quello di un nuovo acquisto, cioè Emanuel Vignato, attaccante che ha firmato a gennaio e poi è stato nuovamente prestato al Chievo Verona. Poi ci sarebbe Mattia Destro che, però, ha una situazione singolare: è in scadenza a giugno 2020 e, soprattutto, è in prestito al Genoa. Di fatto anche con un eventuale rientro, non sarebbe registrabile e non utilizzabile, a meno di un prolungamento automatico, appunto. L'altra situazione di gennaio era quella legata a Nehuen Paz, difensore centrale finito al Lecce (dove stava giocando discretamente). Tanti poi i calciatori finiti all'estero: da Godfred Donsah al Cercle Brugge - che dovrebbe ritornare - a Cesar Falletti che, però, potrebbe essere riscattato dal Club Tijuana in Messico. Da valutare la situazione di Arturo Calabresi, all'Amiens: ha riscatto per i francesi e controriscatto. Falcinelli e Kingsley dovrebbero rientrare, sempre che la Serie B possa riniziare.

LE SCADENZE - Sono quattro calciatori, con Rodrigo Palacio che dovrebbe essere praticamente certo del prolungamento, come nella passata stagione, quando fu annunciato il 4 luglio, già dopo la scadenza. Da valutare le situazioni di Da Costa e Danilo: il primo è il secondo portiere perfetto e per questo il suo accordo verrà prolungato, mentre per l'ex Udinese permangono dubbi. Invece ci sono contatti per Ladislav Krejci, ancora in bilico per la permanenza.